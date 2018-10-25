МИД Кубы подтвердил планы визита главы страны в Россию

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подтвердил в среду предстоящий визит в Москву главы страны Мигеля Диас-Канеля.

"Могу подтвердить, что председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель совершит официальные визиты в ближайшие дни в Россию, КНР, КНДР, Социалистическую республику Вьетнам и Лаосскую Народно-Демократическую республику", – заявил Родригес на пресс-конференции в Гаване. Ее транслировал канал Cuba TV.

Точных дат визита Родригес не назвал. Ранее в среду на заседании Совета Федерации России сенатор, руководитель группы дружбы Совфеда и парламента Кубы Сергей Калашников заявил, что Диас-Канель начнёт 1 ноября свой первый визит в Россию.