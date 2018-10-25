Украину ждут "страшные проблемы", заявил экс-министр

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украину ждут страшные проблемы из-за фашизма, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Политик отметил, что правоохранительные органы смотрят сквозь пальцы на преступления, связанные с разжиганием межнациональной розни.

"Если не пресечь это в начале, мы, кроме экономических проблем, получим страшные проблемы, которые не имеют объяснений, порождаются межнациональной рознью, религиозной рознью и поиском виноватых", — предупредил он.

Червоненко также подчеркнул недопустимость лозунгов вроде "Украина для украинцев", напомнив, что в истории "все разговоры о титульной нации заканчивались концлагерями".

"Мы можем дойти до абсурда. Власть использует это, так как нет экономических достижений, и евреи всегда были самым удобным способом. Власть ищет поводы, на чем столкнуть. Вопрос антисемитизма всегда будет удобным, чтобы спустить курок", — заключил экс-министр.