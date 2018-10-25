Террористов среди мигрантов из Гондураса нет, заявили власти Мексики

Караван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Метапа в Мексике. 22 октября 2018

Караван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Метапа в Мексике. 22 октября 2018

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг в среду данные, что среди мигрантов из Гондураса, двигающихся по территории страны в США, есть террористы или представители организованной преступности, сообщает портал Quadratin.

"Мы не выявили пока ни одного человека, связанного с темами терроризма, или представителя банд Mara Salvatrucha, так же, как и члена какой-либо другой банды", — заявил Салес Эредия.

Mara Salvatrucha считается одной из самых мощных преступных группировок США, Мексики и стран Центральной Америки.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба.

Между тем, в ночь на среду караван мигрантов был с нарушением норм безопасности обработан сотрудниками минздрава Мексики вредными для здоровья людей инсектицидами в связи с якобы выявленными у его участников случаями лихорадки денге, сообщает портал Universal. Предположительно использовалось вещество хлорпирифос, которое разрешено только для обработки от вредителей сельскохозяйственных угодий из-за большой опасности для человека.