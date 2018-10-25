Глава МИД Британии впервые за 20 лет прибыл с визитом в Швейцарию

ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант прибыл в Швейцарию, став первым британским министром иностранных дел, посетившим эту страну c двусторонним визитом с 1996 года.

"И Великобритания, и Швейцария обсуждают заново свои отношения с ЕС, обе страны стремятся защитить национальный суверенитет, при этом в высокой степени рассчитывая на тесное сотрудничество с ЕС по широкому кругу вопросов", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

Ведомство указывает, что две страны тесно связаны торговыми отношениями и отношениями в культурной сфере и много работают вместе над решением общих международных угроз.

"Объем торговли между нашими странами превышает 30 миллиардов фунтов стерлингов в год, все десять топовых университетов Европы находятся в наших странах, и мы продолжаем совместно решать многие глобальные проблемы, в том числе боремся с современным рабством и киберпреступностью. Этот визит позволит мне продолжить важные переговоры с президентом и главой МИД по поводу огромного потенциала по расширению сотрудничества между двумя великими европейскими странами", — отметил Хант в преддверии визита.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, на данный момент переговоры Соединенного Королевства с Евросоюзом зашли в тупик.