Неизвестный разослал бомбы Обаме, Клинтонам и другим оппонентам Трампа

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Американские спецслужбы ищут отправителя нескольких посылок с компактными взрывными устройствами, которые были отправлены домой экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим.

Секретная служба перехватила отправления, адресованные бывшим первым лицам, однако аналогичные посылки привели к эвакуации здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается бюро телеканала CNN, а также офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида.

Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны. Громкая история разыгралась менее чем за две недели до промежуточных выборов в конгресс.

Заметая следы

Первые сообщения об обнаружении подозрительной посылки появились накануне. Она была найдена в почтовом ящике рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса. Устройство было уничтожено управляемым взрывом.

Утро следующего дня началось с сообщения Секретной службы США о перехвате двух посылок, адресованных Обаме и Клинтонам. Ни одна из них не дошла до адресата. Их обнаружили в специальных центрах в Нью-Йорке и Вашингтоне, где в том числе проверяют почту для высокопоставленных лиц.

На фоне этого скоро появились сообщения, что даже в Белый дом пытались переслать подобное отправление, однако позднее Секретная служба опровергла эту информацию.

Зато посылка, переданная курьером в службу приема корреспонденции здания Time Warner Center, оказалась вполне реальной. Все здание было эвакуировано, в том числе все сотрудники бюро телеканала CNN. Как выяснилось позже, небольшой желтый конверт, перехваченный прозрачным скотчем, был адресован одновременно телеканалу CNN и экс-главе ЦРУ Джон Бреннану.

Аналогично эвакуировали и офис конгрессмена и экс-главы нацкомитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида.

Она, правда, получила посылку, изначально предназначенную для экс-генпрокурора Эрика Холдера. Но реальный отправитель послал ее на неверный адрес, а в качестве обратного адреса указал координаты офиса Вассерман-Шульц. Так было сделано на всех посылках.

Еще одна подозрительная посылка была перехвачена на пути в Конгресс. Ее получателем была конгрессвумен-демократ Максин Уотерс.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который приходится старшим братом одному из ведущих Нью-Йоркского бюро CNN Крису Куомо, тоже заявил о получении некоего устройства, однако позже полиция сообщила об отсутствии связи между его "подозрительной посылкой" и взрывными устройствами, отправленными остальным.

Она настоящая

Судя по фотографиям устройства, которые опубликовал телеканал CNN, это небольшая трубка длиной около 15 и диаметром около 3 сантиметров. Ее торцы залеплены клейкой лентой, а сбоку изолентой примотан небольшой черный блок. От него с двух сторон идут провода, исчезающие в торцах трубки. С другой стороны трубки виден черный флаг с белым кругом и надписью на арабском, напоминающий флаг террористической организации "Исламское государство"*.

Полиция признала, что устройства были собраны по одной схеме. Они примитивные, однако вполне боеспособные, как минимум одно из них было начинено поражающими элементами, сообщил CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кроме того, в конверте с трубкой, который был адресован телеканалу, был обнаружен неизвестный белый порошок. Трубку в специальном контейнере для перевозки взрывчатых веществ транспортировали из центра Нью-Йорка в безопасное место, где его изучат или уничтожат специалисты ФБР. А порошок изучают правоохранители. На момент публикации материала окончательные выводы о потенциальной угрозе от него озвучены не были, однако работникам эвакуированного здания уже разрешили вернуться обратно.

При этом в адресе на конверте в двух местах допущены ошибки: слово "Флорида" написано с буквой "с" вместо "а", а фамилия Бреннана написана с одной "н".

Что общего

Всех получателей объединяет одно: они либо демократы, либо их сторонники и критики действующей администрации. Сорос пожертвовал на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон 6 миллионов долларов. Обама и Клинтон являются постоянными объектами критики Трампа как представители "прошлой администрации", которую он все время обвиняет в несостоятельности.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан не раз критиковал Трампа и недавно тот лишил его доступа к секретным материалам, а Бреннан не исключил, что в ответ подаст в суд.

Конгрессвумен Вассерман-Шульц предлагала поправки в законодательство, которые лишили бы зятя Трампа Джареда Кушнера доступа к секретным материалам. Экс-генпрокурор Холдер и конгрессвумен Уотерс по разным поводам критиковали Трампа и получали критику в ответ.

Телеканал CNN давно является одним из самых нелюбимых президентом США СМИ и отвечает ему взаимностью, постоянно выдавая в эфир критические сюжеты.

Трамп, его супруга Меланья и вице-президент Майк Пенс осудили произошедшее.

"В это время мы должны объединиться, должны быть вместе и сделать один четкий, сильный, конкретный посыл о том, что любым угрозам о политическом насилии нет места в Соединенных Штатах", — сказал Трамп.

Он заявил, что его администрация крайне "расстроена и рассержена" и "докопается до истины".

Все это произошло менее чем за две недели до промежуточных выборов в конгресс. Шестого ноября американские избиратели должны будут выбрать полный состав нижней палаты, а также 35 из 100 сенаторов.

* Запрещенная в России террористическая организация