Меланья Трамп прокомментировала отправку посылок со взрывчаткой в США

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп в связи с отправкой посылок со взрывчаткой американским политикам в отставке и в офис телекомпании CNN в Нью-Йорке решительно осудила всех, кто выбрал насилие.

"Мы не можем быть толерантными к сегодняшней атаке на экс-госсекретаря (Хиллари) Клинтон, экс-президента (Барака) Обаму, представителей власти, просто людей и организации. И я решительно осуждаю всех, кто выбрал насилие", — сказала первая леди, выступая в Вашингтоне в среду по вопросам противодействию эпидемии потребления наркотических веществ.

Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану.

В этот же день был эвакуирован офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида, куда также поступила подобная посылка.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.