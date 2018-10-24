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Убитый журналист Хашукджи: критик власти и друг бен Ладена

Сюжет:
Гибель журналиста Джамаля Хашукджи (210)
(обновлено: 23:26 24.10.2018)
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© AFP 2018 / Mohammed Al-SheikhСаудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фотоСаудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohammed Al-Sheikh

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Убитый в саудовском консульстве в Стамбуле журналист Джамаль Хашукджи был неоднозначной личностью, сделавшей яркую карьеру. Он принадлежал к одной из самых влиятельных семей Саудовской Аравии и в то же время был критиком властей королевства. Хашукджи называл себя "другом Усамы бен Ладена" и шокировал западную общественность фотографиями с террористом.

Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
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Дед Джамаля, Мухаммед Халед Хашукджи, был личным врачом основателя королевства Абдель-Азиза Аль Сауда, а дядя, миллиардер Аднан Хашукджи, был известным торговцем оружием, обладателем редких коллекций. В начале 1980-х годов Аднан Хашукджи считался богатейшим человеком в мире с состоянием 4 миллиарда долларов. Его огромная яхта появилась в одном из фильмов про Джеймса Бонда, потом была продана султану Брунея, а позже – нынешнему президенту США Дональду Трампу за много лет до его прихода в Белый дом. Сейчас яхта принадлежит одному из саудовских принцев.

Кроме того, Джамаль Хашукджи был двоюродным братом продюсера Доди аль-Файеда, друга принцессы Дианы, с которым она погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.

Джамаль Хашукджи родился в Медине 13 октября 1958 года (не дожил до своего 60-летия несколько дней). В 1982 году Хашукджи закончил университет Индианы в США и начал журналистскую карьеру. Он занимал должность информационного советника принца Турки аль-Фейсала, в разные годы взял несколько интервью у главаря "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена и сделал с ним фотографии.

На территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Известно, что Хашукджи и бен Ладен были знакомы еще с 80-х годов, когда последний воевал против СССР в рядах афганских моджахедов. В те годы газета Arab News, где Хашукджи тогда работал, даже опубликовала его фотографию с РПГ в руках в окружении боевиков.

В своем интервью в 2008 году Хашукджи признался: "Да, я был другом Усамы бен Ладена… Он мог бы послужить своей религии и родине лучшим образом, если бы он контролировал свои страсть и гнев, а не страсти контролировали его".

Не так давно Хашукджи шокировал пользователей Instagram, опубликовав архивную фотографию бен Ладена в Афганистане.

В самой Саудовской Аравии Хашукджи был известен, скорее, своей неуживчивостью и оппозиционными взглядами. Он часто менял место работы. Например, в 2004 году он проработал всего 52 дня на посту главного редактора газеты "Аль-Ватан" – его уволили после публикации критики в адрес одного из крупных улемов (богословов).

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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В 2007 году Хашукджи вернулся на этот пост, но еще через три года снова был уволен. По некоторым сообщениям, его вынудили уйти после публикации одного автора, где критиковался салафизм и звучал призыв к реформе. Кроме того, в газете появлялись критические статьи о государственном Комитете по поощрению добродетели и удержанию от порока и правах женщин.

Также Хашукджи в 2004-2007 годах работал информационным советником посла Саудовской Аравии в Лондоне (затем в США) Турки аль-Фейсала – влиятельного саудовского политика. Аль-Фейсал был директором саудовской разведки более 20 лет с 1977 года, и именно в этом качестве контактировал с бен Ладеном.

В 2017 году Хашукджи эмигрировал в Вашингтон, стал сотрудничать с американской газетой Washington Post, где критиковал власти Саудовской Аравии и политику наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, а также участие страны в гражданской войне в Йемене. В одной из статей журналист писал: "Я говорю о страхе, запугивании, задержании и оскорблении духовенства… Саудовская Аравия не всегда была такой репрессивной, но сейчас это стало невыносимо".

Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция
© AFP 2018 / Ozan Kose
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Кроме того, в своем "изгнании" Хашукджи сотрудничал с лондонской газетой "Аль-Хаят", принадлежащей одному из саудовских принцев. В конце 2017 года "Аль-Хаят" перестала с ним сотрудничать по причине "злоупотреблений, явной целью которых было подвергание сомнению реформ в королевстве и противодействие им".

Из-за переезда в США Хашукджи пришлось расстаться с его третьей женой Алей Насыф. Именно чтобы подтвердить бумаги о разводе с Насыф, Хашукджи пришел в саудовское консульство в Стамбуле 28 сентября – журналист собирался узаконить свои отношения с новой невестой, Хадиджей Ченгиз.

Все дела уладить не удалось, и Хашукджи пришлось вновь вернуться в консульство 2 октября. Хадиджей Ченгиз пошла с ним, однако в консульство ее не пустили. Женщина пять часов ждала на улице, после чего сотрудники сказали ей, что ее жених "уже ушел".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Более чем через две недели, 20 октября, государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются. Саудовские власти заявляют, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

У Хашукджи остались сыновья и дочери (известно о четырех от первого брака). Старший из них Салах ад-Дин Хашукджи работает журналистом в саудовской газете "Аль-Иктисадия". Салах ад-Дин получил соболезнования от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Сам принц в своем выступлении на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде назвал убийство Джамаля Хашукджи "ужасным и неоправданным инцидентом".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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