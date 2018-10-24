Путин пообещал ответ на поставки новых ракет США в Европу

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Москва должна будет ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу.

Так глава государства прокомментировал возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос — что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами", — сказал президент.

Путин заявил, что в случае поставок американских ракет в Европу, согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

Он отметил, что таким образом "мы вернемся в ситуацию с "Першингами" (ракета средней дальности) в Европе".

"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", — подчеркнул российский лидер.

Последствия возможного выхода США из договора

Посол в США Анатолий Антонов заявил, что выход США из договора не будет способствовать укреплению мира и стабильности, вопреки некоторым утверждениям.

"Мы выступаем против слома архитектуры разоруженческих соглашений. Международная стабильность до сих пор не оправилась после выхода США из Договора по ПРО (противоракетной обороне)", — добавил посол.

По его словам, выход из соглашения по ракетам нанесет непоправимый ущерб системе договоров в области стратегической безопасности.

" У нас останется один договор, будущее которого неясно", — сказал Антонов.

Дипломат напомнил, что последним действующим договором будет СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.

"Все озабоченности, которые есть, надо обсуждать за закрытыми дверями. При всем уважении к прессе, это нужно обсуждать профессионально, без средств массовой информации, стараться понять друг друга. Твердо убежден: если есть политическая воля, то решение проблем найти можно", — заметил он.

Антонов также констатировал, что пока США не ответили на российскую инициативу о начале переговоров о продлении договора СНВ-3, что в июле предложил Путин.

"До сих пор ответа с американской стороны у нас нет. Я очень рассчитываю, что американские партнеры не будут затягивать свои ответы на российские предложения и дадут их", — сообщил посол.

"Хочется надеяться, что визит (советника Белого дома по национальной безопасности Джона — ред.) Болтона в Москву позволил лучше понять американскую позицию. Равно как, я уверен, американским коллегам была объяснена российская позиция по этому вопросу. Посмотрим, какие шаги предпримут США в плане реализации заявленных целей", — добавил он.