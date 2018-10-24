В Нью-Йорке сняли оцепление со здания Time Warner Center

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости. Оцепление вокруг здания Time Warner Center в центре Нью-Йорка полностью снято, полиция освободила проезжую часть, восстановила движение автотранспорта и пустила обратно в офисы сотрудников компаний, в том числе телекомпании CNN, которые утром были оттуда эвакуированы из-за обнаружения подозрительной посылки, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в среду здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка с взрывным устройством, якобы предназначенная экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.

Кроме того, Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. В этот же день был эвакуирован офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида, куда также поступила подобная посылка.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.

В результате инцидентов никто не пострадал, все отправления были перехвачены в ходе проверок.