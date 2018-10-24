Мэй рассказала о мерах против причастных к исчезновению Хашукджи

ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости. МВД Великобритании реализует меры против всех подозреваемых в причастности к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, их визы аннулируются, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Ранее в среду Мэй заявила, что Британия аннулирует визы причастных к исчезновению и призвала власти Саудовской Аравии привлечь виновных к ответственности. Как сообщил официальный представитель премьера, в конце дня состоялся телефонный разговор Мэй с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

"Премьер повторила, что все лица, ответственные за убийство Хашукджи, должны быть в обязательном порядке привлечены к ответственности. Премьер заявила, что министр внутренних дел принимает меры против всех подозреваемых в убийстве журналиста с тем, чтобы не допустить их приезда в Великобританию. Если у этих лиц есть визы (британские), они аннулируются", — говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя премьера.

Глава британского правительства также заявила, что данные ранее объяснения причин исчезновения журналиста не заслуживают доверия. Она призвала Саудовскую Аравию сотрудничать с Турцией в расследовании произошедшего.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.