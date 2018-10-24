В посылке губернатору Нью-Йорка не обнаружили подозрительных устройств

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка не обнаружила подозрительных устройств в посылке, которую прислали в офис губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сообщает телеканал NBC News в Twitter со ссылкой на представителя департамента полиции Нью-Йорка.

Куомо заявил о подозрительной посылке в среду. Губернатор приходится братом Крису Куомо, одному из популярных ведущих телеканала CNN, чей нью-йоркский офис был эвакуирован в среду после получения подозрительной посылки.

"Подозрительная посылка в офисе губернатора Куомо в центре города была проверена сотрудниками департамента полиции Нью-Йорка. Она не имела отношения (к другим — ред.). И в ней не было каких-либо устройств", — цитирует телеканал слова представителя полиции.

Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану.

В этот же день был эвакуирован офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида, куда также поступила подобная посылка.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.