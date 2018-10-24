Европарламент одобрил новые правила для системы "шенгена"

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Европарламент одобрил в среду новые правила работы правоохранительных и пограничных ведомств с информационной системой "шенгена", закрыв "лазейку", позволявшую иностранным гражданам обходить вынесенные в их отношении оповещения.

"Депутаты Европарламента приняли в среду три проекта правил, которые обновят Шенгенскую информационную систему (SIS)",- сообщила пресс-служба законодательного органа ЕС.

Одним из нововведений станет появление оповещений о решениях национальных властей в отношении нелегально находящихся в ЕС иностранных граждан.

"Из-за отсутствия обмена информацией между странами ЕС, гражданин третьей страны, в отношении которого вынесено решение о возвращении на родину, может легко избежать этого, перейдя в другое государство",- пояснил проблему докладчик ЕП Джерон Ленаэрс, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас пограничные, полицейские, таможенные, судебные и миграционные органы уже имеют доступ к шенгенской информационной системе. В рамках реформы Европол также получит доступ ко всем срочным оповещениям в системе, а Европейское агентство пограничной и береговой охраны — к оповещениям, связанным с его задачами.