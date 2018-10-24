Климкин увидел "российскую угрозу" для украинцев в Белоруссии

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об опасности для украинцев на территории Белоруссии.

При этом украинский дипломат увидел "российскую угрозу" для проживающих на территории соседнего государства сограждан.

"Пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры", — заявил глава МИД в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого опубликован на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

По словам Климкина, Россия присутствует в Белоруссии в сфере безопасности, однако в политических и экономических отношениях Минска и Киева нет больших проблем.

При этом глава МИД не привел никаких доказательств угрозы гражданам Украины со стороны России.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.