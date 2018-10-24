Трамп пообещал найти виновных в деле с посылками со взрывчаткой

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация накажет организаторов отправлений взрывчатки бывшим чиновникам и призвал страну объединиться.

"Все силы нашего правительства направленны на проведение расследования и для того, чтобы ответственные за эти отвратительные действия были привлечены к ответственности. Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств", — сказал президент США, его выступление местные телеканалы транслируют в прямом эфире.

"В это время мы должны объединиться, должны быть вместе и сделать один четкий, сильный, конкретный посыл о том, что любым угрозам о политическом насилии нет места в Соединенных Штатах", — сказал Трамп.

Он заявил, что его администрация крайне "расстроена и рассержена" и "докопается до истины".

Ранее в среду здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка со взрывным устройством, якобы предназначенная экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, его фамилия была написана с ошибкой.

Также в течение последних суток стало известно о ряде подозрительных посылок на адреса семей Клинтон, Обамы, Сороса. Сообщается, что опасная посылка была отправлена и бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. Подозрительные посылки также были обнаружены офисом губернатора штата Нью-Йорк и когрессвумен Максин Уотерс. В результате инцидентов никто не пострадал, все посылки были перехвачены в ходе проверок.