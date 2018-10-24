Трамп прокомментировал отправку взрывчатки политикам США

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в связи с отправлениями со взрывчаткой политикам США, что безопасность американцев является его главным приоритетом.

Ранее в среду здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка со взрывным устройством, якобы предназначенная экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, его фамилия была написана с ошибкой.

Также Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Кроме того, опасная посылка была отправлена и бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. Подозрительные отправления также были обнаружены офисом губернатора штата Нью-Йорк и когрессвумен Максин Уотерс. В результате инцидентов никто не пострадал, все отправления были перехвачены в ходе проверок.

"Безопасность американцев является для меня главным и абсолютным приоритетом", — сказал президент США, его выступление местные телеканалы транслируют в прямом эфире.

Он сообщил, что правоохранительные органы и члены администрации информируют его о происходящем и ведут расследование.