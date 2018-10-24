МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Спецслужбы США перехватили несколько посылок, содержащих взрывные устройства, которые были отправлены по адресам экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее мужа, бывшего президента Билла Клинтона, экс-президента Барака Обамы, экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и бывшего генпрокурора Эрика Холдера.

Сообщается, что Секретная служба перехватила сверток, направленный на адрес Клинтонов в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, накануне вечером. Сегодня утром в Вашингтоне перехватили посылку, отправленную в резиденцию Обамы.

В ходе стандартной процедуры по проверке почты эти свертки немедленно идентифицировали как потенциальные взрывные устройства.

В Секретной службе подчеркнули, что лица, находящиеся под защитой, не получили эти посылки, и не было никакого риска того, что они могли их получить.

Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено сегодня в здание Time Warner Center в Нью-Йорке. Оно адресовалось экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Здание эвакуировали. Глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил отметил, что частью подозрительного отправления был и конверт с белым порошком, его сейчас изучают.

Также сообщается, что опасную посылку отправили бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но она не нашла адресата.

В понедельник взрывное устройство нашли в почтовом ящике рядом с домом финансиста Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк. Отмечалось, что саперы произвели управляемый подрыв. Самого Сороса дома в это время не было.

Акт терроризма

Заместитель комиссара Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер сообщил, что взрывные устройства выглядели как начиненные взрывчаткой обрезки трубы.

Мэр Нью-Йорка Бил Де Блазио назвал случившееся актом терроризма, нацеленным на запугивание населения и подрыв свободной прессы.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отметила, что она и ее семья не пострадали в связи с инцидентом, и выразила благодарность Секретной службе за перехваченные бомбы.

Вице-президент Майк Пенс осудил "попытку нападения" и заявил, что таким "подлым действиям" нет места в Соединенных Штатах. Он выразил признательность Секретной службе, ФБР и местным правоохранительным органам за быстрое реагирование, а также пообещал, что виновные будут привлечены к ответу.

К его мнению присоединился президент Дональд Трамп. Он скопировал сообщение Пенса в свой Twitter и написал "Полностью согласен!".

Никто не пострадал

Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал, все отправления перехватили в ходе проверок. Спецслужбы начали полномасштабное расследование для установления отправителя взрывных устройств.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация США расценивает отправку бомб как "попытку жестокого нападения на президента Обаму, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных персон" и осуждает ее.

Подозрительный конверт для Трампа

Ранее стало известно, что 1 октября Секретная служба США перехватила подозрительный конверт, адресованный президенту Дональду Трампу.

Ведомство тогда подчеркивало, что конверт обнаружили не в Белом доме, и он никогда не попадал в резиденцию главы государства.

Также два подозрительных конверта со следами токсичного вещества рицин получили в Пентагоне. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.

Секретная служба вместе с правоохранительными органами начала расследование этих случаев.

Секретная служба США — федеральное агентство, подчиняющееся Министерству внутренней безопасности. Агенты службы занимаются охраной президента, вице-президента, их семей, других высокопоставленных чиновников, а также бывших руководителей государства. Помимо этого, ведомство занимается борьбой с подделкой американских денежных знаков и прочих ценных бумаг, расследованием финансовых махинаций и краж личных данных.