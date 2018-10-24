Губернатор Нью-Йорка заявил, что ему прислали подозрительное устройство

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в его офис в среду тоже прислали некое устройство.

"Как вы слышали, есть несколько устройств… Мы не будем удивлены, если объявиться еще больше устройств. Устройство было прислано в мой офис на Манхэттене, о чем нам только что сообщили. Им тоже занимаются", — сказал он в среду журналистам.

Губернатор приходится братом Крису Куомо, одному из популярных ведущих телеканала CNN, чей нью-йоркский офис был эвакуирован в среду после получения подозрительной посылки.

Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану.

В этот же день был эвакуирован офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида, куда также поступила подобная посылка.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.