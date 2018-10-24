В Мэриленде перехватили подозрительную посылку на почте для конгрессменов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правоохранители перехватили подозрительную посылку, доставленную в почтовое отделение в Мэриленде, предназначенное для корреспонденции в адрес конгрессменов США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Сообщается, что в почтовом отделении в штате Мэриленд прибыли сотрудники полиции, охраняющие здание конгресса в Вашингтоне.

По данным телеканала АВС, посылка могла быть отправлена конгрессмену Максин Уотерс.

Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану.

В этот же день был эвакуирован офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида, куда также поступила подобная посылка.

Отмечается, что именно имя Вассерман-Шульц фигурировало на посылках с взрывными устройствами в качестве отправителя. Одна из посылок предназначалась бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, но вернулась во Флориду из-за неправильно указанного обратного адреса.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.