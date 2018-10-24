В США убийца в обмен на Xbox признался, где закопал труп жены

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Отбывающий наказание за убийство своей жены американец спустя восемь лет согласился рассказать, где именно закопал ее труп, если ему купят приставку Xbox, сообщает портал Michigan Live.

Дуг Стюарт и его супруга Венус выросли в одном районе и поженились в 2002 году. О пропаже женщины сообщили 26 апреля 2010 года. В июне мужчину арестовали по обвинению в умышленном убийстве.

Только 22 октября этого года Дуг Стюарт согласился показать полиции место, где он спрятал труп супруги. В обмен на это руководство тюрьмы, где он отбывает заключение, согласилось удовлетворить его запросы, в частности, установить игровую приставку Xbox, который могли бы пользоваться Дуг и его сокамерники.

Тело Венус Стюарт было обнаружено в указанном им месте на глубине пяти метров.