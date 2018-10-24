Клинтон прокомментировала отправку взрывного устройства на свой адрес

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что она и ее семья не пострадали в связи с отправкой ей по почте взрывного устройства.

Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Здание было эвакуировано.

"Многие спрашивают обо мне и моей семье… Мы в порядке, благодаря сотрудникам и сотрудницам секретной службы, которые перехватили адресованную нам посылку задолго до того, как она пришла бы в наш дом", — сказала Клинтон во время своего выступления во Флориде на мероприятии в поддержку демократического кандидата Донны Шалейлы.

Видеозапись ее речи приводит в Twitter телеканал CNN.

В понедельник взрывное устройство было также найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.