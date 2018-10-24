Стали известны подробности об отправленных в США бомбах

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Взрывные устройства, отправленные ряду американских политиков и телеканалу CNN, выглядели как начиненные взрывчаткой обрезки трубы, сообщил заместитель комиссара Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что как минимум одна из бомб содержала поражающие элементы в виде осколков стекла.

Телеканал не уточняет, о каких именно из четырех устройств говорил его собеседник, но отмечает, что все они схожи по устройству.

Белый дом назвал отправку посылок со взрывными устройствами попыткой жестокого нападения.

По словам представителя администрации президента Сары Сандерс, злоумышленники ответят перед законом по всей полноте.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что она и ее семья не пострадали в связи с отправкой ей по почте взрывного устройства.

"Мы в порядке, благодаря сотрудникам и сотрудницам секретной службы, которые перехватили адресованную нам посылку задолго до того, как она пришла бы в наш дом", — отметила она.

Тревога в Вашингтоне и Нью-Йорке

Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Здание было эвакуировано.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.

Кроме того, телеканал сообщил со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс, что президент Дональд Трамп был проинформирован о случившемся.