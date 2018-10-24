Помимо посылки в Time Warner Center нашли конверт с белым порошком

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Помимо подозрительной посылки в здании Time Warner Center был обнаружен конверт с белым порошком, сообщил на брифинге глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.

"Прибывшие (на место) офицеры полиции обнаружили предмет, который оказался начиненным проводами взрывным устройством … он был перенесен для дальнейшего расследования. Помимо этого, был обнаружен конверт, содержащий белый порошок, который был частью отправления, его сейчас изучают", — сказал глава полицейского управления мегаполиса.

Ранее в среду было эвакуировано здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN. Сообщалось, что посылка со взрывным устройством предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Также в течение последних суток стало известно по меньшей мере о четырех других подозрительных отправлениях на адреса Клинтон, Обамы, Сороса. Также сообщается, что опасная посылка была отправлена бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. В результате инцидентов никто не пострадал, все отправления были перехвачены в ходе проверок.