В полиции рассказали о ситуации в районе Time Warner Center

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Угрозы безопасности в районе здания Time Warner Center в Нью-Йорке в настоящее время нет, сообщил на брифинге глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.

"Нет новых дополнительных угроз, помимо белого порошка", — сказал глава городской полиции. Он призвал жителей города соблюдать бдительность и сообщать полиции о любых подозрительных предметах или происшествиях.

"Мы сталкивались с таким и раньше и видели и хуже этого, мы не позволим запугивать себя и виновные будут приведены к ответственности", — сказал на брифинге О’Нил.

Ранее в среду было эвакуировано здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN. Сообщалось, что посылка с взрывным устройством предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Также в течение последних суток стало известно о по меньшей мере четырех других подозрительных отправлениях на адреса Клинтон, Обамы, Сороса. Также сообщается, что опасная посылка была отправлена бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. В результате инцидентов никто не пострадал, все отправления были перехвачены в ходе проверок.