Возле Луганска обнаружили почти два килограмма взрывчатки, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Около двух килограммов взрывчатки, оружие и боеприпасы обнаружили сотрудники Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Металлист возле Луганска, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

"В районе населенного пункта Металлист сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР обнаружен тайник с вооружением. В результате проведения оперативных мероприятий установлено, что данный схрон с оружием, боеприпасами и поддельными паспортами был заложен для украинских разведывательных групп с целью совершения диверсионно-террористических актов на территории республики", — заявили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что в выявленном тайнике находилось около двух килограммов взрывчатки, два пистолета Макарова, две снайперские винтовки, три автомата Калашникова, восемь гранатометов (РПГ) различных модификаций, огнемет (РПО-А) "Шмель", около 6 тысяч патронов для автоматического оружия, свыше полусотни ручных гранат, гранатометы и выстрелы к ним.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории ЛНР", — уточнили в пресс-службе.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции.