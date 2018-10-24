В Евросоюзе запретят пластиковую посуду

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европейский парламент поддержал полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на все территории ЕС, сообщается на сайте законодательного органа.

Как отмечается в сообщении, одноразовая пластиковая посуда составляет около 70 процентов морского мусора.

Запрет вступит в силу в 2021 году. На территории Евросоюза будет полностью запрещено использование пластиковой посуды, палочек для воздушных шаров, трубочек для напитков и ушных палочек.

Помимо этого, к 2025 году планируется снизить использование ряда других предметов из пластика, которым на данный момент нет альтернативы: контейнеров для еды и овощей, коробок для ланча. Также к этому времени планируется перерабатывать около 90 процентов пластиковых бутылок.

К 2025 году планируется также вдвое снизить использование пластика в сигаретных фильтрах. К 2030 году этот показатель должен сократиться на 80 процентов

Как отмечается в отчете Еврокомиссии, пластик составляет около 80 процентов всего морского мусора.