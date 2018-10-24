Россия обеспокоена действиями США по договорам о вооружениях

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Москва обеспокоена действиями США по договорам о вооружениях, если все они будут демонтированы, ситуация будет крайне опасной — не останется ничего, кроме гонки вооружений, заявил президент России Владимир Путин.

"Нас беспокоит, что вот ликвидирован договор по ограничению систем противоракетной обороны, теперь речь идет о договоре по ракетам средней и меньшей дальности, не понятна судьба СНВ-III по ограничению наступательных стратегических вооружений. Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной — не остается ничего, кроме гонки вооружений", — заявил Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, говоря о намерении США выйти из договора по РСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.