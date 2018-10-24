Трамп осудил отправку взрывных устройств Обаме и Клинтон

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп присоединился к вице-президенту Майку Пенсу в осуждении отправки взрывных устройств экс-главе страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и в здание Time Warner Center.

"Полностью согласен!" — написал он в среду в своем Twitter , скопировав сообщение Пенса.

Тот, в свою очередь, осудил "попытку нападения", заявил, что таким "подлым действиям" нет места в США, выразил признательность Секретной службе, ФБР и местным правоохранительным органам за быстрое реагирование, а также пообещал, что виновные будут привлечены к ответу.

Район вокруг Time Warner Centre в Нью-Йорке всё ещё оцеплен. pic.twitter.com/pRY841p2oZ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 24, 2018

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Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Здание было эвакуировано.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.