Трамп осудил отправку взрывных устройств Обаме и Клинтон

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп присоединился к вице-президенту Майку Пенсу в осуждении отправки взрывных устройств экс-главе страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и в здание Time Warner Center.Twitter, скопировав сообщение Пенса.
Тот, в свою очередь, осудил "попытку нападения", заявил, что таким "подлым действиям" нет места в США, выразил признательность Секретной службе, ФБР и местным правоохранительным органам за быстрое реагирование, а также пообещал, что виновные будут привлечены к ответу.
Район вокруг Time Warner Centre в Нью-Йорке всё ещё оцеплен. pic.twitter.com/pRY841p2oZ— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 24, 2018
В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.