Путин прокомментировал планы США по выходу из ДРСМД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Решение по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон, очевидно, принял уже давно, расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому классу вооружений включены в бюджет США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конгресс Соединенных Штатов уже включил расходы на проведение НИОКРов по ракетам средней и меньшей дальности, это значит, что решение было уже принято. Если проводятся НИОКРы, они проводятся не для того, чтобы положить потом результаты этих изысканий на полку, чтобы они там пылились. Значит, будет сделан и следующий шаг. Бюджет принят уже конгрессом, конгресс его согласовал, а политическое заявление несколько дней назад было сделано", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, отвечая на вопрос о намерении США выйти из Договора по РСМД.