Жителям ближайших к Time Warner домов приказали не покидать здания

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости, Ирина Андреева. Полиция Нью-Йорка разослала жителям города предупреждение не покидать дома, расположенные рядом со зданием Time Warner Center, которое ранее было эвакуировано из-за обнаружения подозрительной посылки.

"Жителям 58-й улицы на западе между Колумбус-Серкл и 8 авеню укрыться на местах немедленно", — говорится в сообщении.

Здание Time Warner Center было эвакуировано в среду утром после обнаружения в службе доставки подозрительной посылки в помещении для сортировки корреспонденции. Телеканал СNN сообщил, что поступившая в здание посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.

Жителям района рядом со зданием Time Warner Center в Нью-Йорке приходят смс-оповещения с призывом не покидать дома. Ранее само здание, где, кстати, расположена телекомпания CNN, было эвакуировано. pic.twitter.com/MrjiGIXBAK — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 октября 2018 г.

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