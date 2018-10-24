НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости, Ирина Андреева. Полиция Нью-Йорка разослала жителям города предупреждение не покидать дома, расположенные рядом со зданием Time Warner Center, которое ранее было эвакуировано из-за обнаружения подозрительной посылки.
Здание Time Warner Center было эвакуировано в среду утром после обнаружения в службе доставки подозрительной посылки в помещении для сортировки корреспонденции. Телеканал СNN сообщил, что поступившая в здание посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.
Жителям района рядом со зданием Time Warner Center в Нью-Йорке приходят смс-оповещения с призывом не покидать дома. Ранее само здание, где, кстати, расположена телекомпания CNN, было эвакуировано. pic.twitter.com/MrjiGIXBAK— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 октября 2018 г.