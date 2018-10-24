Саудовский принц считает, что отношения с Анкарой не удастся испортить

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд заявил, что никому не удастся испортить отношения между Эр-Риядом и Анкарой из-за дела журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом саудовский наследник заявил в своем выступлении на форуме Future Investment Initiative (FII), проходящего в эти дни в Эр-Рияде.

По словам наследного принца, сейчас "многие хотят использовать эти печальные обстоятельства (убийство Хашукджи — ред.), чтобы испортить отношения между Королевством Саудовская Аравия и Турцией".

"Я хочу донести с этой трибуны для них послание: они не смогут этого сделать, пока есть король, которого зовут Салман бен Абдель Азиз, наследный принц в Саудовской Аравии, которого зовут Мухаммед бен Салман, и президент Турции, которого зовут Эрдоган", — заявил Мухаммед бен Салман.

"Мы докажем всему миру, что оба правительства сотрудничают для того, чтобы наказать любого преступника. Справедливость, в конце концов, восторжествует", — добавил принц.