СМИ рассказали подробности о перехваченных в США взрывных устройствах

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Перехваченные Секретной службой США взрывные устройства, адресованные ряду политиков, примитивны, но работоспособны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что как минимум одна из бомб содержала поражающие элементы, в частности, осколки стекла.
Телеканал не уточняет, о каких именно из четырех устройств говорил его собеседник, но отмечает, что все они схожи по устройству.
Район вокруг Time Warner Centre в Нью-Йорке всё ещё оцеплен. pic.twitter.com/pRY841p2oZ— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 24, 2018
Тревога в Вашингтоне и Нью-Йорке
Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Здание было эвакуировано.
В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.
Кроме того, телеканал сообщил со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс, что президент Дональд Трамп был проинформирован о случившемся.
Жителям района рядом со зданием Time Warner Center в Нью-Йорке приходят смс-оповещения с призывом не покидать дома. Ранее само здание, где, кстати, расположена телекомпания CNN, было эвакуировано. pic.twitter.com/MrjiGIXBAK— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 октября 2018 г.