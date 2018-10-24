СМИ рассказали подробности о перехваченных в США взрывных устройствах

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Перехваченные Секретной службой США взрывные устройства, адресованные ряду политиков, примитивны, но работоспособны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что как минимум одна из бомб содержала поражающие элементы, в частности, осколки стекла.

Телеканал не уточняет, о каких именно из четырех устройств говорил его собеседник, но отмечает, что все они схожи по устройству.

Район вокруг Time Warner Centre в Нью-Йорке всё ещё оцеплен. pic.twitter.com/pRY841p2oZ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 24, 2018

Тревога в Вашингтоне и Нью-Йорке

Ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Еще одно предполагаемое взрывное устройство было доставлено в здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN. Оно было адресовано экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Здание было эвакуировано.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк.

Кроме того, телеканал сообщил со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс, что президент Дональд Трамп был проинформирован о случившемся.