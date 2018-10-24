Посылка в Time Warner Center предназначалась Бреннану, сообщили СМИ

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА новости. Поступившая в здание Time Warner Center подозрительная посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Здание Time Warner Center, где расположено нью-йоркское бюро CNN, было эвакуировано утром в среду после обнаружения подозрительной посылки в помещении для сортировки корреспонденции. На месте работает полиция.

Посылка, предварительно содержащая взрывное устройство, была адресована экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, сообщает телеканал со ссылкой на ряд источников в городской полиции. Телеканал уточняет, что посылка была доставлена в здание ранее в среду.

Бреннан возглавлял ЦРУ во время администрации президента Барака Обамы с марта 2013 по январь 2017 года. После победы на выборах Дональда Трампа Бреннан активно критиковал действующую администрацию США, в августе Белый дом по инициативе Трампа лишил его доступа к секретной информации.

Как уточняет телеканал, Бреннан не работает для него, бывший глава ЦРУ по контракту выступает комментатором на телеканале MSNBC.