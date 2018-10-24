Саудовский принц пообещал справедливо наказать виновных в убийстве Хашукджи

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Саудовская Аравия делает все для продолжения расследования убийства Джамаля Хашукджи и привлечения виновных к ответственности, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в своем выступлении на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.

"Саудовская Аравия делает все для продолжения расследования, работая с турецким правительством, и привлечения виновных к суду для их справедливого наказания", — сказал наследник саудовского престола.