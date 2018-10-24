Эр-Рияд предложил Москве сотрудничество в сфере кибербезопасности

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия считает Россию крупным игроком в сфере кибербезопасности, хотела бы сотрудничать с ней по данному направлению и ищет партнерства с российскими компаниями для передачи опыта и технологий в этой сфере, заявил РИА Новости министр коммуникаций и информационных технологий королевства Абдалла Амер аль-Сваха.

"Конкретно мы видим отличную возможность для партнерства и инвестиций в сфере больших данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Россия видится нам очень крупным игроком в сфере кибербезопасности, так что передача знаний в этой сфере, создание мощностей, возможностей, передача технологий — это то, чему мы будет действительно рады", — сказал он в рамках форума Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия является рынком номер один в сфере информационно-телекоммуникационных технологий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также представляет собой один из самых быстро развивающихся рынков в сфере новых технологий.

"Мы движемся очень быстро и становимся технологическим хабом региона… Каким мы видим будущее? Будущее для нас выглядит так: мы преобразуем сферу образования и здравоохранения в плане вовлечения, опыта и создания экосистемы на основе правильно выбранного партнерства. У нас уже есть примеры создания возможностей для получения качественного образования и качественного здравоохранения при помощи телеком-технологий в сфере медицины и образования в городе и деревнях", — отметил аль-Сваха.

"И у нас также уже есть примеры того, как большие данные и искусственный интеллект помогают нам выбирать правильный курс управления, принимать правильные управленческие решения и развивать экономику. Для российских компаний — это сферы, которые являются отличной возможностью для инвестиций. Они могут присоединиться к нам и помочь нам в этом путешествии к трансформации", — продолжил он.

"Мы убеждены, что сейчас мы живем в мире, в котором выигрывают те, кто наилучшим образом сотрудничают с теми, кто может передавать знания, талант и инновации. И мы с нетерпением ждем совместной работы с ними (компаниями РФ — ред.) Они для нас являются важными стратегическими партнерами", — резюмировал министр.