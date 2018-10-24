В США заявили, что инциденты с посылками со взрывчаткой связаны между собой

Полицейские у дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка

Полицейские у дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Полиция полагает, что доставленные экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю США Хилари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и в здание Time Warner Center посылки со взрывными устройствами связаны между собой, передает корреспондент CNN.

Здание Time Warner Center, где расположено нью-йоркское бюро CNN, было эвакуировано утром в среду после обнаружения подозрительной посылки в помещении для сортировки корреспонденции.

"Полиция расследует эти инциденты как связанные между собой", — передает со ссылкой на источники в правоохранительных источниках корреспондент Шимон Прокупец. По его информации, этот вывод основан на характере и составных элементах устройств.

За последнее время сообщалось о поступлении сообщений о перехвате по меньшей мере четырех подозрительных посланий: два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк. Также CNN сообщало о перехвате подозрительной посылки, адресованной в Белый дом, агентство Рейтер со ссылкой на источник опровергает эту информацию.