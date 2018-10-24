Саудовский принц позитивно оценил сотрудничество с Анкарой по делу Хашукджи

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд назвал отличным сотрудничество между Эр-Риядом и Анкарой по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом саудовский наследник заявил в своем выступлении на форуме Future Investment Initiative (FII), проводимого в эти дни в Эр-Рияде.

"Нет сомнений, что сотрудничество между турецким и саудовским правительством отличное. Мы знаем, что многие хотят использовать эти печальные обстоятельства, чтобы испортить отношения между королевством Саудовской Аравией и Турцией", — заявил Мухаммед бен Салман Аль Сауд.