МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Спецслужбы Великобритании могли вмешиваться в выборы в США в 2016 году, считает основатель базирующейся в США исследовательской неправительственной организации "Институт Шиллера" Хельга Цепп-Ларуш.

По ее словам, в выборы президента США могли вмешиваться сотрудники команды тогдашнего президента Барака Обамы и британской MI6.

"Причина в том, что (Дональд) Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года пообещал улучшить отношения с Россией. Но британцы не хотели этого, так как усмотрели угрозу своей позиции, потому что не смогли бы манипулировать ситуацией, если бы США и Россия объединили усилия. В связи с этим возникло "дело Скрипалей", сирийское химическое досье", — сказала она журналистам.

По мнению Цепп-Ларуш, если вмешательство британцев в выборы будет доказано, то этот скандал станет крупнейшим в истории США.

"Этот скандал будет больше, чем Уотергейт, величайший в истории США. Промежуточные выборы покажут это", — сказала она.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".