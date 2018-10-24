Перевозка тела россиянки на Украину была законной, заявили в погранслужбе

БРЯНСК, 24 окт – РИА Новости. Пограничное управление по Белгородской области опровергло информацию о том, что родственники пытались перевезти через украино-российскую границу в Харьковской области мертвую женщину, выдавая ее за живую.

Как сообщило ведомство, тело умершей было оформлено для выезда с соблюдением законов.

Погранслужба поясняет, что гражданин России и его сын, гражданин Украины, оформили в пункте пропуска "Нехотеевка" все необходимые документы для своего выезда и перемещения на Украину тела умершей родственницы. После чего они убыли в пункт пропуска "Гоптовка" (Украина). Поясняется, что компетентные органы Украины были информированы об этом факте в установленном порядке.

Ранее погранслужба Украины сообщила о том, что через границу хотели перевезти труп женщины под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области.