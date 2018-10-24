В ДНР заявили о минометных и артиллерийских обстрелах на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил о минометных и артиллерийских обстрелах на юге Донбасса со стороны украинских силовиков.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) по направлениям: Широкино – Саханка выпущено семь снарядов из 122 миллиметровой артиллерии, 17 мин, Водяное — Новая Таврия выпущено шесть снарядов из 122 миллиметровой артиллерии", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики также выпустили по подконтрольному ДНР населенному пункту Ленинское 19 мин и пять танковых снарядов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.