В МИД Македонии прокомментировали заявления о нарушениях на референдуме

БЕЛГРАД, 24 окт — РИА Новости. МИД Македонии, комментируя заявление российской стороны о прошедшем в стране голосовании по вопросу переименования бывшей югославской республики ради вступления в НАТО и ЕС, заявил, что при референдуме были соблюдены все демократические принципы и парламентский регламент.

МИД РФ заявил в понедельник, что голосование в Македонии по внесению изменений в конституцию для смены названия и вступления в НАТО прошло при нарушении всех норм, в Москве считают произошедшее "грязной манипуляцией". Внешнеполитическое ведомство отметило, что восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, "были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов".

"МИД Республики Македония категорически отвергает утверждения и оценки в комментарии департамента информации МИД РФ от 22 октября 2018 года", — говорится в сообщении македонского МИД.

Министерство отметило, что считает утверждения российской стороны необоснованными и не соответствующими истине, "высказанными с ясной тенденцией скомпрометировать политический процесс, имеющий историческое значение для Республики Македония и всех ее граждан". Отмечается, что при голосовании были соблюдены "все демократические принципы и парламентский регламент".

"МИД Македонии подчеркивает, что, оставаясь посвященной евроатлантической интеграции, Республика Македония и в будущем будет выступать за развитие и укрепление отношений с РФ на основах традиционного дружеского отношения народов, как и взаимного уважения и уважения самостоятельного и свободного выбора собственного будущего", — говорится в сообщении.

Депутаты парламента Македонии вечером в минувшую пятницу большинством в 80 голосов из 120 поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Поправки к главному документу республики предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. Это предусмотрено подписанным с Грецией Преспанским соглашением и является необходимым условием для вступления бывшей югославской республики в НАТО и ЕС.