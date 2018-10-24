Эрдоган и саудовский принц обсудили шаги по расследованию дела Хашукджи

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили по телефону совместные шаги в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду.

"Сегодня состоялся разговор президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии по запросу саудовской стороны. Они обсудили совместные шаги в рамках всестороннего расследования убийства Хашукджи", — сообщил источник.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.