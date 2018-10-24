Белый дом осудил отправку бомб Обаме и Клинтонам

Полицейский автомобиль на подъездной дорожке дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. 24 октября 2018

Полицейский автомобиль на подъездной дорожке дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. 24 октября 2018

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Белый дом считает попыткой жестокого нападения отправку посылок с бомбами экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

"Мы осуждаем недавнюю попытку жестокого нападения на президента Обаму, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных персон", — заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, злоумышленники ответят перед законом во всей полноте.

Ранее Секретная служба США заявила, что перехватила две подозрительные посылки, отправленные по почте в дом Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нею-Йорка и в офис Обамы в Вашингтоне. По данным правоохранителей, эти бомбы походят на ту, что на днях нашли в почтовом ящике у дома миллиардера Джорджа Сороса.

Еще одно подозрительное почтовое отправление обнаружили в здании Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается телекомпания CNN. Там провели эвакуацию. Как полагает полиция, все эти случаи связаны между собой.

Ответственность за посылки пока никто на себя не взял.