Белый дом осудил отправку бомб Обаме и Клинтонам

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Белый дом считает попыткой жестокого нападения отправку посылок с бомбами экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.
"Мы осуждаем недавнюю попытку жестокого нападения на президента Обаму, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных персон", — заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, злоумышленники ответят перед законом во всей полноте.
Еще одно подозрительное почтовое отправление обнаружили в здании Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается телекомпания CNN. Там провели эвакуацию. Как полагает полиция, все эти случаи связаны между собой.
Ответственность за посылки пока никто на себя не взял.