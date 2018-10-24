Экс-диктор Латвийского радио предложила "избавиться от русских" в стране

РИГА, 24 окт — РИА Новости. Экс-диктор Латвийского радио Марта Кронтале, чьим голосом объявляются остановки во всех видах общественного транспорта в Риге, выразила удивление тому, что в Латвии все ещё не "избавились от русских"; её читатели напомнили ей, что покинуть страну пришлось бы 30% жителей.

В Латвии население которой составляет около 2 миллионов человек проживает около 40% русскоязычных жителей. При этом в республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного. Более 60 тысяч балтийских немцев были репатриированы из Латвии в Германию в период с 1939 по 1941 годы.

"Освободились от балтийских немцев. Почему так же нельзя избавиться от русских? Понимаю, что меня сейчас съедят за расизм и нацизм, но все же…", — написала Кронтале в своем Twitter.

Экс-министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс посоветовал Кронтале лучше ознакомиться с историей.

"Я думаю, что вас "съедят" за незнание истории. Если бы сегодня в Латвии все еще были балтийский немцы, мы бы жили в лучшей стране", — написал политик.

А журналист и театральный критик Хенриета Верхоустинска высказалась иронично.

"Да, в нашей переполненной Латвии было бы очень хорошо, если бы треть жителей встала, упаковала чемоданы и уехала прочь. Тогда-то и наступят золотые времена", — написала она.

Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис сообщил, что "в прошлом году (2017 — ред.) Латвия находилась на третьем месте по уменьшению численности населения в ЕС". А в Сейме республики сообщили, что численность молодежи в Латвии с 1990 года снизилась почти в два раза.

По данным Центрального статистического управления, темп сокращения латвийского населения растет не первый год: за 2014 год население страны уменьшилось на 0,77%, или 15,4 тысячи человек, в 2015 году — на 0,86%, или 17,1 тысячи человек. Прирост населения за последний год наблюдался только в Риге — на 1,8 тысячи человек (0,3%). Все остальные города Латвии потеряли жителей.