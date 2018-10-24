Экс-диктор Латвийского радио предложила "избавиться от русских" в стране

РИГА, 24 окт — РИА Новости. Экс-диктор Латвийского радио Марта Кронтале, чьим голосом объявляются остановки во всех видах общественного транспорта в Риге, выразила удивление тому, что в Латвии все ещё не "избавились от русских"; её читатели напомнили ей, что покинуть страну пришлось бы 30% жителей.
"Освободились от балтийских немцев. Почему так же нельзя избавиться от русских? Понимаю, что меня сейчас съедят за расизм и нацизм, но все же…", — написала Кронтале в своем Twitter.
Экс-министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс посоветовал Кронтале лучше ознакомиться с историей.
"Я думаю, что вас "съедят" за незнание истории. Если бы сегодня в Латвии все еще были балтийский немцы, мы бы жили в лучшей стране", — написал политик.
А журналист и театральный критик Хенриета Верхоустинска высказалась иронично.
Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис сообщил, что "в прошлом году (2017 — ред.) Латвия находилась на третьем месте по уменьшению численности населения в ЕС". А в Сейме республики сообщили, что численность молодежи в Латвии с 1990 года снизилась почти в два раза.
По данным Центрального статистического управления, темп сокращения латвийского населения растет не первый год: за 2014 год население страны уменьшилось на 0,77%, или 15,4 тысячи человек, в 2015 году — на 0,86%, или 17,1 тысячи человек. Прирост населения за последний год наблюдался только в Риге — на 1,8 тысячи человек (0,3%). Все остальные города Латвии потеряли жителей.