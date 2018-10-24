В США волонтеры удивились причине, по которой собаку вернули в приют

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В американском штате Аризона собаку вернули в приют для бездомных животных из-за того, что она показалась хозяевам "слишком хорошей". Об этом написали в Instagram волонтеры организации Arizona Animal Welfare League.
Причиной возврата, которую указали бывшие хозяева, послужил его нрав: по их словам, пес с удовольствием с ними играл, прекрасно ладил с детьми и не конфликтовал с остальными домашними животными.
Оказалось, что члены семьи готовились к трудностям и хотели, чтобы собака стала для них "испытанием".
В приюте Бинкс — один из "любимчиков" волонтеров. Сейчас они активно ищут для него ответственных хозяев.