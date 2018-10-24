В почте Обамы обнаружили взрывное устройство

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено в почте, отправленной на адрес офиса экс-президента США Барака Обамы, сообщила газета New York Times со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

Это уже второй случай обнаружения в среду — другое взрывное устройство было найдено ранее в почте, отправленной в офис бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

По данным правоохранителей, оба взрывных устройства похожи на то, что было найдено в понедельник рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса.

Как сообщила Секретная служба, ее сотрудники "перехватили два подозрительных пакета, адресованных лицам, находящимся под защитой Секретной службы". Эти лица были идентифицированы как Хиллари Клинтон и Барак Обама.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом Сороса в штате Нью-Йорк. Правоохранители сообщили, что устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Сорос не находился дома в это время. Полиция позже сообщила, что передала дело ФБР.