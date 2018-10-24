В доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка нашли бомбу

Билл и Хиллари Клинтон возле своего дома в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото

Билл и Хиллари Клинтон возле своего дома в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари, проживающих в пригороде Нью-Йорка, нашли взрывное устройство, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

Бомбу обнаружил технический специалист, который проверяет почту Клинтонов. По словам источника газеты, мотивы отправителя пока не ясны. Ответственность за инцидент также никто на себя не взял.

Позже стало известно, что еще одну бомбу нашли в почте, отправленной на адрес офиса экс-президента Барака Обамы.

Как сообщила Секретная служба, ее сотрудники "перехватили два подозрительных пакета, адресованных лицам, находящимся под защитой". Эти лица были идентифицированы как Хиллари Клинтон и Барак Обама.

По данным правоохранителей, обе бомбы походят на ту, что нашли в почтовом ящике рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса.

Полиция получила вызов к дому Сороса в штате Нью-Йорк днем 22 октября. По словам правоохранителей, устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Самого Сороса в это время дома не было. Дело передали ФБР.