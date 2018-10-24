МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари, проживающих в пригороде Нью-Йорка, нашли взрывное устройство, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.
Позже стало известно, что еще одну бомбу нашли в почте, отправленной на адрес офиса экс-президента Барака Обамы.
Как сообщила Секретная служба, ее сотрудники "перехватили два подозрительных пакета, адресованных лицам, находящимся под защитой". Эти лица были идентифицированы как Хиллари Клинтон и Барак Обама.
Полиция получила вызов к дому Сороса в штате Нью-Йорк днем 22 октября. По словам правоохранителей, устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Самого Сороса в это время дома не было. Дело передали ФБР.