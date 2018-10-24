Эксперт назвал попытки США втянуть Китай в договор о РСМД абсурдом

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США вряд ли удастся убедить Китай присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), считает заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев

"Я не понимаю, что вообще можно предложить Китаю, чтобы он начал обсуждать тему возможного подключения к неким многосторонним механизмам в области ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Китае основной ракетный потенциал – это не межконтинентальные ракеты. Межконтинентальных ракет в целом у них достаточно мало, основная часть – это ракеты меньшей и средней дальности. И они нацелены против американских военных баз, которые находятся на территории Республики Корея, на территории Японии, на Гуаме", — сказал он в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

"Когда Соединенные Штаты Америки пытаются искусственно втянуть сюда (в договор — ред.) Китай, это делается сознательно, но ситуация совершенно абсурдна", — добавил эксперт.

Говоря о возможном развитии событий в случае выхода США из договора о РСМД, Евсеев высказал сомнение в эффективности размещения американских ракет непосредственно у границ России.

"Размещать ракеты средней дальности в Польше и странах Балтии с военной точки зрения нецелесообразно. Они достаточно уязвимы для возможных российских ответных действий, особенно в условиях, когда мы окажемся на грани войны. Эти территории достаточно проницаемы для российских систем, в частности – для оперативно-тактического комплекса "Искандер", — указал он.

"Такие ракеты с военной точки зрения целесообразно разместить на территории Германии, где имеется инфраструктура, дальность стрельбы оттуда достаточна для обстрела европейской части территории Российской Федерации", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что у России в этом случае будет чем ответить.

"Россия достаточно быстро может создать ракеты средней дальности на базе ракетного комплекса "Тополь". Технически такая возможность есть, но это самый плохой сценарий, по которому мы не хотим идти", — сказал Евсеев.

"Нам нужно, чтобы этот договор сохранился", — считает он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации РСМД должен быть включен и Китай.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.