В Бундестаге призвали ЕС запретить размещение ракет, подпадающих под ДРСМД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Страны ЕС в случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) должны отказаться от размещения подобных вооружений на своей территории, иначе это грозит катастрофой, считает член комитета Бундестага по обороне Александер Ной.

"В рамках Европейского союза должно быть сделано заявление, что ни в одном государстве ЕС не должны размещаться эти ракеты. Если европейцы, все европейские государства будут действовать едино в этом вопросе, тогда эти ракетные системы не появятся на территории Европы", — сказал он в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

В то же время он указал, что есть риск того, что в Европе и в НАТО "будет слишком мягкий курс по этому вопросу (размещения ракет – ред.)".

"Если вновь начнут размещаться такие ракеты в Европе, в Германии, это было бы катастрофой, поражением для всех", — уверен Ной.

Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны работать над тем, чтобы снять разногласия между Москвой и Вашингтоном.

"Мы хотели бы взять на себя роль посредника в разрешении споров между США и Россией", — сказал германский парламентарий.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.