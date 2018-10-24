В Бундестаге призвали ЕС запретить размещение ракет, подпадающих под ДРСМД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Страны ЕС в случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) должны отказаться от размещения подобных вооружений на своей территории, иначе это грозит катастрофой, считает член комитета Бундестага по обороне Александер Ной.
В то же время он указал, что есть риск того, что в Европе и в НАТО "будет слишком мягкий курс по этому вопросу (размещения ракет – ред.)".
"Если вновь начнут размещаться такие ракеты в Европе, в Германии, это было бы катастрофой, поражением для всех", — уверен Ной.
"Мы хотели бы взять на себя роль посредника в разрешении споров между США и Россией", — сказал германский парламентарий.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.