В Киеве запретили продажу алкоголя в ночное время

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Киевский горсовет запретил продажу алкоголя в магазинах украинской столицы с 23.00 до 10.00 (совпадает с мск), решение не распространяется на рестораны и бары, сообщила в среду пресс-служба совета депутатов.

"Сегодня в столице вступило в силу решение об ограничении продажи алкоголя ночью. Следовательно, с 23.00 до 10.00 магазины и МАФы (киоски) должны ограничить реализацию спиртного. Речь идет о вине, пиве, алкогольных и слабоалкогольных напитках. Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства — кафе, бары, заведения общественного питания", — говорится в сообщении, размещенном на сайте совета депутатов.

Согласно документу, департамент городского благоустройства Киевского горсовета будет тщательно контролировать исполнение решения владельцами магазинов, нарушителей будут штрафовать.

По данным пресс-службы, ежегодно на Украине из-за алкоголизма и пьянства умирают более 40 тысяч человек. По уровню употребления алкоголя государство занимает одно из первых мест в мире. Также, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди детей и молодежи.