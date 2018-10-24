Китай и Палестина начали переговоры по соглашению о свободной торговле

ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Китай и Палестина запустили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле, которое должно укрепить двусторонние торгово-экономические отношения, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

"В рамках визита в Палестину вице-председателя КНР Ван Цишаня, заместитель минкоммерции Китая Цянь Кэмин и министр национальной экономики Палестины Абир Оде подписали меморандум о взаимопонимании, тем самым объявив о начале переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и Палестиной", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обе стороны пришли к согласию о необходимости активного диалога по этому вопросу, чтобы достичь соглашения в кратчайшие сроки.

"За последние годы торгово-экономическое сотрудничество Китая и Палестины принесло хорошие результаты, объем двусторонней торговли значительно возрос, так, по итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил 69,28 миллиона долларов, что на 16,2% больше, чем в 2016 году", — свидетельствуют данные китайской стороны.

Сообщается, что в ноябре прошлого года стороны приступили к составлению технико-экономического обоснования к соглашению о свободной торговле между Китаем и Палестиной, и по итогам совместного исследования достигли консенсуса по большинству пунктов ТЭО.

"Стороны полагают, что подписание соглашения о свободной торговле укрепит двусторонние торгово-экономические отношения и принесет больше пользы предприятиям и народам двух стран", — говорится в документе.